عاجل.. مصرع عامل غرقا في ترعة رمسيس بالبحيرة

شهدت قرية رمسيس مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، مصرع مسن غرقا داخل ترعة القرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق عامل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه بترعة رمسيس بنطاق دائرة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر.

انتشال جثة العامل

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لعامل يدعى، «محمد عبد الله»، 56 سنة، مقيم قرية رمسيس.