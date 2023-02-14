وكيل التعليم بشمال سيناء يحيل مديري مدرستين للتحقيقات بالشيخ زويد

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالة مديري مدرستين بمناطق غرب الشيخ زويد للتحقيقات بسبب الإهمال في الدراسة.

ذكر القسم الإعلامي بمديرية التربية والتعليم في بيان له، أنه تمت إحالة مديري مدرستي الشلاق الإعدادية والابتدائية التابعتين لإدارة الشيخ زويد للتحقيقات العاجلة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء بعد زيارة مفاجئة قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم ومسؤولي المديرية والإدارة التعليمية لمركز ومدينة الشيخ زويد اليوم.

إلتزام كامل بجميع المدارس

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك التزاما كاملا من جميع المدارس، وتشديدات على الجميع بعدم الغياب، والتزام بكراسة الحضور والانصراف لهيئة التدريس والتلاميذ، موضحا أنه لا تهاون في ذلك.

أوضح أن 625 مدرسة انتظمت فيها العملية التعليمية بشمال سيناء، وأن إجمالي عدد الطلاب 120 ألفا و228 طالبا وطالبة، ليكتمل بذلك انتظام الدراسة خلال النصف العام الدراسي الثاني الذي بدأ السبت الماضي.

وصول الكتب الدراسية بنسبة 100%

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم، أن جميع الكتب الدراسية وصلت بنسبة 100%، لجميع الصفوف الدراسية، وجرى توزيع الكتب على الإدارات التعليمية فور استلامها من مطابع الوزارة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتابلت لمرحلة الثانوية العامة فقد جرى توزيعه بنسبة 100%، وتم الإعلان عن نتائج النقل والشهادة المحلية الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة، وافتتاح مدارس تم بناؤها وإعادة إنشائها مجددا، في جنوب وغرب الشيخ زويد.