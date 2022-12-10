ضبط مالك مكتبة بالقاهرة لتصوير وبيع الكتب الدراسية دون تفويض

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة) ببيع وتصوير العديد من الكتب لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط المدير المسؤول

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسؤول وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (150) كتابا تعليميا لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدي الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

اعترافات المتهم

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.