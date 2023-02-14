وزير البترول يبحث من نظيره اللبناني عمليات الاستكشاف في بيروت

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ووفد هيئة البترول اللبنانية.

عمليات البحث والاستكشاف في لبنان

تناول وزير البترول خلال المباحثات، موقف عمليات البحث والاستكشاف فى لبنان، وتجهيزها لطرح مناطق جديدة على الشركات العالمية.

شركاء لبنان لديهم الخبرة والتقنيات

وأوضح «الملا»، أن لدى لبنان فرصة كبيرة حال نجاح ما تقوم به الشركات العاملة هناك فى تحقيق كشف، خاصة أن شركاء لبنان هناك لديهم من الخبرة والتقنيات والمركز المالي ما يمكنهم من تكثيف أعمالهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن سعي لبنان للاستقرار أصبح يتحقق، ومن ثم سيدعم ذلك تجربتها ويمكنها من الحصول على استثمارات.

وأعرب وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني عن سعادته بالتواجد في مصر والدعم الذي تقدمه للبنان.

تحقيق نتائج جيدة بالمناطق الاستكشافية

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أهمية ما أجراه من لقاءات وتواصل مباشر، خلال فعاليات مؤتمر إيجبس، كما أبدى تفاؤله في تحقيق بلاده نتائج طيبة في الأعمال الحالية، وبالمناطق الاستكشافية التي تجهز لطرحها خلال الفترة المقبلة.