السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل عامل داخل مغسلة في مدينة قنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين حضوريا والمتهم الثالث بالسجن 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهم بقتل شاب في مغسلة جراء خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة قنا.

الحكم جاء برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي.

تفاصيل مقتل عامل مغسلة في قنا

تعود أحداث الجريمة إلى أغسطس في العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة اتهامات إلى «رجب.ح.س»، 44 عاما، عامل، وشقيقه الطيب، 46 عاما، عامل مقيمان بقرية دنفيق بمركز نقادة، و«محمد.ج.م»، تهمة قتل محمود ناجح علي أحمد، عامل بمغلسة، بعد التعدي عليه بالضرب بعصا شومة، في أحد مغاسل السيارات، في منطقة الأحوال المدنية بقنا.

المجني عليه حصل على حكم البراءة في قتلة الفتاة

تبين أن المجني عليه كان متهما في قضية اغتصاب وقتل ابنة المتهم الأول، وحصل على البراءة وغادر قريته، إلاً أن المتهمين تربصوا له بمحيط عمله في مغسلة سيارات وتعدوا عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط المتهمين الأول والثاني، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات برقم 11532 لسنة 2022 جنح قنا، والمقيدة برقم 1999 لسنة 2022 كلي قنا.