 محافظ قنا يفتتح مركز حضانات للأطفال المبتسرين في نجع حمادي

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مركز حضانات الأطفال بمركز نجع حمادي التابع لمؤسسة «مصر بلا مرض للرعاية الصحية» وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والنائبين فتحي قنديل ونجلاء باخوم عضوا مجلس النواب، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وماجد طوبيا عضو مجلس النواب السابق، والدكتور مينا زرزور ميخائيل ممثل المؤسسة بقنا والدكتورة لمياء كمال مدير مجلس الأمناء والدكتورة نيفين مدير عام المشروعات بالمؤسسة.

تكلفة الحضانات 12 مليون جنيه

وأوضح محافظ قنا أن مركز الحضانات يضم 10 حضانات عناية مركزة للأطفال المبتسرين بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين بسعر اقتصادي لتخفيف الأعباء عليهم.

وثمن «الداودي» على دور مؤسسة «مصر بلا مرض» في إنشاء المراكز الطبية والعيادات التخصصية، وفقًا لأعلى المعايير الطبية وتقديم أفضل الخدمات بأسعار رمزية، تشمل مراكز الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال، ومعامل تحاليل، لافتًا إلى رؤية القيادة السياسية بمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للإسهام في مجال الرعاية الصحية بهدف تطوير مستوى الخدمات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل ومجانًا لغير القادرين وبأسعار مقبولة للمواطنين القادرين.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد محافظ قنا مركز «أم النور» للغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات غسيل تخدم 30 مريضًا مُسجلًا لديهم بالكشوف بواقع 15 مريضًا في اليوم، مشيدًا بمستوى النظافة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأن المركز يعد نموذجًا للمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

تقديم 123 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة

ومن جانبه، قال الدكتور مينا زرزور ممثل «مؤسسة مصر بلا مرض» للرعاية الصحية بقنا، أنه إلى جانب المراكز الطبية التي تنفذها المؤسسة، فإنها أطلقت العديد من المبادرات الخيرية لأهالي المحافظة منها مبادرة «اسمع افرح»، وتم خلالها تقديم 153 سماعة طبية للأطفال المصابين بضعف السمع، ومبادرة «اتحرك افرح» وتم خلالها تقديم 123 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.