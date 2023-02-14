أ ش أ: فوضى داخل البرلمان الألباني وخارجه مع احتجاجات المعارضة

حاول عدد من المتظاهرين في ألبانيا اقتحام مبنى البرلمان، في الوقت الذي كانت الأوضاع مشتعلة داخله، بعد أن عطل نواب المعارضة الجلسة، وتمكنوا من إضرام النار في المعدات التي تزود القاعة التي كانت تُعقد فيها الجلسة بالطاقة، ما أغرق المبني في الظلام، إلا أن النواب استمروا في النقاش، وأضاءوا القاعة بهواتفهم المحمولة.

مظاهرات احتجاجية متتابعة

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن الحزب الديمقراطي المعارض بزعامة الرئيس السابق صالح بريشا، شن سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة رئيس الوزراء إيدي راما، حيث تجمع حشد كبير من أنصار المعارضة خارج البرلمان أمس الاثنين، في أعقاب احتجاج آخر شارك فيه الآلاف قبلها بأيام.

مظاهرات واشتباكات مع قوات الشرطة

وشهدت المظاهرات، اشتباك المتظاهرين مع قوات الشرطة التي كانت تشكل طوقا حول مبنى البرلمان، في محاولة لشق طريقهم إلى داخل المبنى.

وفي الوقت ذاته، بدأت جلسة برلمانية بدقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ثم اتهمت المعارضة الحكومة بالفساد والفشل في تخفيف معاناة السكان بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

انتقادات المعارضة

وانتقدت المعارضة راما، بشأن صلات مزعومة بعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق تشارلز مكجونيجال، الذي تم اتهامه بتلقي مدفوعات نقدية سرية تزيد عن 225 ألف دولار، زُعم أنه حصل عليها من رجل من ولاية نيو جيرسي كان يعمل منذ عقود من قبل وكالة مخابرات ألبانية، وهي الاتهامات التي نفاها راما عدة مرات.

وبعد انتهاء جلسة البرلمان، انضم زعيم المعارضة بريشا إلى المتظاهرين خارج المبنى، وتعهد بالخروج في مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة لمواصلة الضغط على الحكومة.