ألمانيا تؤيد انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إنّ بلاده تؤيد انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وفق نبأ عاجل نقله موقع العربية.

المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف إطلاق النار

ودعا المستشار الألماني، في وقت سابق اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبذل الجهود اللازمة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما: «نحن معا ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان وقف إطلاق النار، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية وإجراء مفاوضات سلام حقيقية».

الالتزام بمبدأ عدم المساس بالحدود

وأوضح أن أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اتفقوا على العمل لتحقيق الأمن المشترك في أوروبا، مشيرا إلى أن أحد شروط ذلك هو الالتزام بمبدأ عدم المساس بالحدود، ومنطقة غرب البلقان تتسم بأهمية استراتيجية بالنسبة لألمانيا، وتعد جزءا من العائلة الأوروبية.