منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا لإعادتهم إلى بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا وإعادة 20 ضمن رحلة إجلاء خاصة.

إعادة 20 مواطنا من تركيا

وقال الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه تم منح 61 جواز عبور لمواطنين من أبناء الجالية في تركيا استعدادًا لإجلائهم طوعيًا إلى العراق، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 20 مواطنا من تركيا ضمن رحلة إجلاء خاصة.

مقتل 3 إرهابيين في عملية نوعية بكركوك

وميدانيًا، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، مقتل 3 إرهابيين في عملية نوعية بكركوك.

وذكرت الخلية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، أنه وفقًا لمعلومات استخباربة دقيقة تمكنت القطعات الأمنية من قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، مؤكدة استمرار القوات في مطاردة جميع مفارز وعناصر تنظيم داعش الإرهابي.