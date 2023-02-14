بعد توقف طويل للمنافسات يعود دوري أبطال أوربا لاستئناف جولاته المختلفة، ومنها مباراة إنتر ميلان وتوتنهام الليلة في دور الستة عشر، لذا يكثر الاهتمام في تلك الفترة بتردد القنوات الناقلة للمباريات الأوروبية.

وفي السطور التالية، نعرض قناة مفتوحة أعلنت إذاعتها للمباراة، ونوضح لكم تردد قناة Sport France الناقلة لمباراة ميلان أمام توتنهام.

تردد قناة Sport France الناقلة لمباراة ميلان أمام توتنهام

وجاء تردد قناة Sport France الناقلة لمباراة ميلان أمام توتنهام الليلة كما يلي:

قناة Sport France

التردد: 12012

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: أسترا.

وتنطلق مباراة توتنهام الإنجليزي ومضيفه ميلان الإيطالي، على ملعب سان سيرو التاريخي الشهير في مدينة ميلانو.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في تلك المباراة لتعويض خسائره المحلية في الدوري الإيطالي، ويتقدم خطوات في دوري أبطال أوروبا ويعود لحصد اللقب الذي حصل عليه عدة مرات سابقا، كما يأمل فريق توتنهام في تحقيق الفوز أيضا.

موعد مباراة ميلان ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ميلان ضد توتنهام الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مباراة ميلان ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا عبر beIN Sports 2 HD Premium وbeIN Sports HD 2 English، كما تذاع عبر قناة Sky Sport Uno Italia أيضا.

قنوات تنقل مباراة ميلان وتوتنهام

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق النقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم نقل اللقاء على قناة beIN Sports Premium 2.

Sky Sport Uno Italia

beIN Sports HD 2 English

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 3 HD

Eleven Sports 2 HD portugal