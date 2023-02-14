تعرف على سعر تذكرة حفل ساموزين اليوم في السودان

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل ساموزين، المقرر إقامته مساء اليوم، في دولة السودان، ضمن احتفالات عيد الحب الموافق 14 فبراير؛ لتقديم عدد من أغانيه الرومانسية المميزة.

وقبل انطلاق الحفل، نستعرض لكم سعر تذكرة حفل ساموزين في دولة السودان، حيث إن الشركة المنظمة أعلنت عبر موقعها الرسمي أن سعر تذكرة الحفل بلغت 140 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 300 دولار.

الجمهور ينتظر حفل ساموزين

وبالفعل كان قد وصل الفنان ساموزين، صباح اليوم، إلى دولة السودان وسط استقبال كبير من قبل الجمهور استعدادًا؛ لانطلاق حفله والوقوف على كل تفاصيل الحفل وعمل البروفة الخاصة به.

يذكر أن الفنان ساموزين طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان يعلم فى القلوب وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع وميكس وماستر جيزو وتقول كلمات الأغنية.

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