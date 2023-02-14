خريطة فصل التيار الكهربائي غدا عن 7 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن غدًا الأربعاء فصل التيار الكهربائي في 7 محافظات، ما بين جنوب وشمال الدلتا ومحافظات الصعيد، للصيانة الدورية للمغذيات بمحطات الكهرباء فترة الصباح، وفقًا لجدول الصيانة بالمحافظات التي تشهد القطع، «سوهاج وبنى سويف وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط».

وأعلنت شركات الكهرباء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي ليتسنى للمواطنين أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء توفير مغذى بديل فترة انقطاع الكهرباء.

فصل التيار الكهربائى غدا

وتنشر «الوطن»، خريطة فصل التيار الكهربائى غدا الأربعاء عن 7 محافظات:.

الغربية: قطع الكهرباء غدا عن مدينتي بيلا وصالحجر والقرى التابعة وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا حتى 3 عصرا للصيانة الدورية.

المنوفية: انقطاع الكهرباء غدا عن مدينة الشهداء ومدينة شبين الكوم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية لمغذيات شرق وغرب المنوفية بجنوب الدلتا.

أماكن قطع الكهرباء

الدقهلية: قطع التيار الكهربائي عن مدن بلقاس والمنزلة ودكرنس وبنى عبيد والمنصورة وكوم النور والسنبلاوين وطلخا والقرى التابعة من الـ 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: فصل التيار الكهربائي غدًا عن مدن كفر سعد وفارسكور والشعراء وكفر البطيخ وحددت مواعيد الفصل من 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية بكهرباء شمال الدلتا.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

كفر الشيخ: قطع الكهرباء غدا عن مدن قلين وجنوب دسوق وسيدى سالم وبيلا وفوة والقرى التابعة من 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.

سوهاج: فصل التيار الكهربائى غدا بمدينة طهطا للصيانة الدورية لمغذي طهطا من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

بنى سويف: قطع الكهرباء غدا الأربعاء بمدينة بني سويف من الـ 8 صباحا حتى الـ 12 ظهرا للصيانة الدورية لغذي بنى سويف.

أماكن فصل التيار الكهربائى

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بالمواطنين بأماكن فصل التيار الكهربائى غدا بقضاء احتياجاتهم بفترات خلاف فترة انقطاع الكهرباء التى تمتد من الـ 9 صباحا حتى الـ 3 عصرا بمعظم المحافظات، وأوضحت أن القطع للصيانة وتقديم خدمة أفضل لعملائها، كما تتلقى شركات الكهرباء استفسارات وشكاوى عملائها عبر الموقع الرسمى بالشركة أو مقر الشركات بالمحافظات.