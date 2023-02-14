أماكن ومواعيد قطع الكهرباء في بني سويف الأربعاء والخميس للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، وذلك غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن انقطاع الكهرباء بمدينة بني سويف الأربعاء

وتقرر قطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء، 15 فبراير، عن مناطق برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة، وشارع العمدة، ومستشفى سانت تريزا، ومحكمة الاستئناف، والطب البيطري، وجزء من المستشفى الجامعي، ومركز الإعلام، والآثار، والنجدة، وكنيسة مقبل، ومديرية الطرق والنقل، وفرع هيئة الطرق والكباري.

أماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف الخميس

وتقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي الخميس في مدينة بني سويف، عن مناطق مدرسة الفكرية، وثلاجة العجوز، ومديرية الصحة، والمعهد الفني الصحي، ومستشفى الصدر، أبراج مكة، وتقسيم الزهور، وعزبة كيرلس، وجزء من الطريق الدائري، والتنظيم والإدارة.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر عن قطع التيار

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف، باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة، على أن يتم عودة التيار في المواعيد المحددة وفور إنتهاء الصيانة اللازمة.