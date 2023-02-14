احتفالات السياح بـ «الفلانتين» على شواطئ الغردقة.. فرحة وعشاء على ضي الشموع

تشهد شواطئ الغردقة اليوم الثلاثاء احتفالات عيد الحب بمشاركة آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية أكثر من 15 جنسية من مختلف دول العالم وسط أجواء احتفالية مع فرق الأنيميشن بالفنادق والمنتجعات السياحية الذين أعدوا جلسات تصوير السائحين على الشواطئ بالورود والبالونات الحمراء وتبادل التهاني بعبارة «هابي فلانتين».

احتفالات الفلانتين بشواطيء الغردقة

أفاد سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق الغردقة ان المنتجعات السياحية حرصت على الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين»، مع السياح منذ بداية اليوم ببرنامج أعد خصيصاً بمشاركة فرق الأنيميشن اللذين ارتدو الزي الأحمر وحرصوا على عمل جلسات تصوير السائحين على الشواطئ بالقلوب والبالونات الحمراء.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»أن السياح تفاعلوا مع جلسات التصوير وشهدت إقبالا كبيرا من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية بفنادق الغردقة، وعلى رأسهم الألمان والروس والتشيك والبريطانيين والإيطاليين الأكثر احتفالا بالفلانتين في الغردقة.

عشاء رومانسي في عيد الحب

وأضاف صلاح الديب مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة بأن احتفالات الفلانتين تبدأ منذ الصباح بفقرات وبرامج متنوعة وبوفيه خاص، ومستمرة حتى نهاية اليوم بحفلة وعشاء رومانسي على ضوء الشموع.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»أن عيد الحب يطلق عليه عيد العشاق وتحتفل به عدد كبير من دول العالم في 14 من شهر فبراير من كل عام، يعبر فيه المحبون عن حبهم بتبادل التهاني والورود الحمراء.