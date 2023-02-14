عيد الحب 2023 يرسم البهجة على وجوه الدمايطة.. أجمل الهدايا والأسعار (صور)

يتبادل العديد من المواطنين والأسر الهدايا خلال الاحتفال بعيد الحب في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، مع الزيارات وإظهار مشاعر الحب بداخلهم لتقوية الترابط بينهم.

أشهر أنواع هدايا عيد الحب

رصدت كاميرا«الوطن» داخل أشهر محلات هدايا عيد الحب الأسعار ونسبة الإقبال، يقول محمود الغبارى مدير محل يباع به هدايا عيد الحب 2023 لـ«الوطن» إنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 12 عاما، ويعرض العديد من الهدايا كل عام بهذه المناسبة، أمام المواطنون ومن أشهر الهدايا المشغولات الفضية والبلورات والدباديب وأنواع من الشوكولاتة.

أسعار هدايا عيد الحب

وأضاف «الغباري»، أن أسعار هدايا عيد الحب، البوكس الذي يحتوي على هدية يبدأ من 100 جنيه، وتزداد الأسعار حسب الطلب، 150، و200 جنيه أو أكثر، ويأتي إلى المحل كل عام من داخل وخارج محافظة دمياط عدد كبير من المواطنين لشراء الهدايا المختلفة للاحتفاء بعيد الحب كلا على طريقته وتسيطر الفرحة على وجوه الجميع.

الاحتفال بعيد الحب

ويحتفل العالم اليوم بعيد الحب حيث يعبرون عن حبهم لبعضهم البعض بهدايا رمزية ومتنوعة، ورسائل وكلمات تعبر عن الحب والألفة بين الزوج لزوجته والأب لأولاده والعريس لعروسه.