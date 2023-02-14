«دباديب وورد ورسائل» مظاهر عيد الحب في سوهاج.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات

اكتست محافظة سوهاج باللون الأحمر والوردي في يوم عيد الحب، وانتشرت الورود والدباديب و«بوكسات الهدايا» في شوارع المدينة، احتفالا بعيد الحب، وأصبح عيد الحب موسما لمحلات الورود والهدايا، وفقا لحديث محمد عمر، صاحب أول محل ورود وهدايا بسوهاج، والذي جرى افتتاحه منذ 15 عاما تقريبا، لـ«الوطن».

عيد الحب بسوهاج قديما

عيد الحب تغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لـ«عمر»، حيث أصبح الاحتفال متاحا ومتعارف عليه بعدما كانت العادات والتقاليد تمنع مظاهره: «الناس بقت بتحتفل بعيد الحب بسوهاج بعد ما كان عيب، كان المرتبطين سواء الأزواج أو المخطوبين بيخافوا يجيبوا ورود وهدايا يوم عيد الحب لكن دلوقتي بقة متاح».

هدايا عيد الحب

«بوكسات وبوكيهات مبتكرة من الشكولاتة والورد والدباديب، ورسائل تهنئة وورود»، هي اكثر مظاهر الاحتفال بعيد الحب وفق صاحب محل الهدايا: «الشوكولاتة والورد والبوكسات والرسايل هي اكثر مظاهر الاحتفال بعيد الحب هنا، يحملوا الهدايا دون خجل، خاصة للمتزوجين فاصبح عيدا رسميا للهدايا بينهم».

أسعار هدايا عيد الحب

وأوضح «عمر» أن أسعار هدايا عيد الحب تبدأ من 5 جنيهات وهو سعر الوردة الواحدة، فالبعض يختار وردة واحدة حمراء مع أخرى لتكوين بوكيه أحمر تماما يبدأ سعره من 30 جنيها، يضع الورد داخل بوكيه شكولاتة وورود يبدأ سعره من 50 جنيها، أو داخل البوكس الذى يبدأ سعره من 50 جنيها، فكل الهدايا مشترك بها الورد الأحمر.

تهنئة عيد الحب

وكشف أن جميع هدايا عيد الحب تحمل برقيات تهنئة مصورة صممت خصيصا لذلك اليوم، بلون أحمر على شكل قلب أو وردة وكتبت بها عبارات تهنئة رقيقة تختلف وفقا للشخص الموجه له الرسالة للشريك، بينما ندى محمد، عشرينية أنها تشترى اليوم هدية عيد الحب لخطيبها، رغم أن زفافهم بعد أقل من أسبوع ولكن حرصت على الاحتفال وسط ضغوطات تجهيزات الزفاف، مؤكدة أنها ستظل ذكرى جميلة بينهم.

عيد الحب عن بعد

بينما حرص خطيب «راندا على» على شراء هدية عيد الحب وارسالها لها من احدى الدول العربية لتصل ليلة عيد الحب لتقرر هي اليوم شراء هدية له وتقديمها إليه عبر مكالمة فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي.