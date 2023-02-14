بدون فوائد وتقسيط يصل إلى 5 أشهر.. «Dino Activations» تعلن التعاون مع «Sympl» لإتاحة تقسيط تذاكر عرض «أوفو» المقدم من «سيرك دي سوليه» من خلال منصة «تذكرتي»

أعلنت شركة "Dino Activations" - الرائدة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية- تعاونها مع شركة Sympl - منصة الدفع الآجل الرائدة، التي تتيح لحاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر بتقسيم مدفُوعاتهم على فترات زمنية قصيرة الأجل بدون فوائد، وذلك للتيسير على الجمهور الراغب في شراء تذاكر عرض "أوفو"، أضخم عروض سيرك دو سوليه، والذي يُقام في الفترة من 8 إلى 18 مارس المقبل، وذلك في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وتتاح التذاكر حصريًا على منصة "تذكرتي".

يأتي هذا التعاون حرصًا من " Dino Activations" على إتاحة فرصة حضور عرض "أوفو"، الذي يعد أضخم عرض فني عالمي في مصر، ثري بالفقرات المتنوعة والتجارب المشوقة، بمشاركة فرق عالمية متخصصة في هذه العروض، حيث يتيح هذا الاتفاق إمكانية شراء تذاكر حضور سيرك دو سوليه، بخطط تقسط تبدأ من 3 أسابيع و لمدة تصل إلى 5 شهور بدون أي إجراءات و بدون فوائد بدلاً من دفع ثمن التذكرة على دفعة واحدة وذلك من خلال Sympl على منصة تذكرتي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم Dino Activations عرضًا على التذاكر من خلال منصة تذكرتي بمناسبة “عيد الحب"، بخصم 50% على ثلاث فئات من التذاكر. هذا العرض متاح لمدة 12 ساعة فقط بداية من يوم الإثنين الموافق 13 فبراير من الساعة 12 مساءً إلى الساعة12 منتصف الليل في اليوم ذاته.

تعليقًا على ذلك، قال محمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activation، إن التعاون مع شركة Sympl يأتي من حرصنا على إتاحة الفرصة أمام محبي عروض "سيرك دو سوليه" العالمي لحضور عرضهم المفضل "أوفو"، الذي يعد الأضخم من نوعه، وتوفير التذاكر بتسهيلات تناسب الجمهور لاستمتاع بالعروض الفنية المتميزة، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة أيضًا في تعزيز شراكات دينو في مجال التكنولوجيا المالية، للوصول إلى القاعدة العريضة من الجماهير، وتعزيز عملية جذب واستقطاب كبرى العروض في العالم.

وتتوافر تذاكر سيرك دي سوليه، بعدة فئات بأسعار تبدأ من 800 – 4500 جنيه، ويمكن لراغبي حضور العرض استخدام خدمة Sympl من على موقع تذكرتي، وذلك من خلال الكروت البنكية فقط دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو موافقات أو إجراءات، وسيتم تقسيم سعر التذكرة على على خطط سداد تصل إلى 5 أشهر بدفعات متساوية وبدون فوائد.

نبذة عن :Dino Activation

تأسست Dino Activations في عام 2010، وهي وكالة تنشيط للعلامات التُجارية، و ساهمت Dino خلال تلك الفترة إلى جلبت تجارب ترفيهي فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر لأكثر من عقد من الزمان، وواصلت شركة Dino Activations في تقديم خبرات قيمة وإدخالها للسوق المصري لأول مرة ومن المنتظر أن تعمل الوكالة مع مجموعات موهوبة ذات شهرة عالمية في عام 2023 مثل مجموعة سيرك دو سوليه الترفيهية وعالم “مارفيل” السينمائي التي تضمن للأسرة المصرية أوقات لا تنسى من الترفيه.

نبذة عن منصة Sympl

هي أول منصة للدفع الآجل في مصر تسمح للتجار بالبيع مباشرةً إلى حاملي البطاقات البنكية بناءً على خطط دفع قصيرة الأجل بدون إجراءات وبدون فوائد حيث تتيح للتجار بيع المنتجات والخدمات مباشرةً إلى أكثر من 30 مليون عميل من حاملي البطاقات البنكية على خطط سداد قصيرة الأجل وبدون فوائد. ولأول مرة في السوق المصري، تتيح الشركة خدمات الدفع لاحقًا بدون فوائد لحاملي بطاقات الخصم المباشر وهي الشريحة الأكبر من حاملي البطاقات البنكية غير المستفيدة من هذا النوع من الخدمات.

نبذة عن "سيرك دو سوليه"

"سيرك دو سوليه" هو أحد أشهر الشركات الترفيه حول العالم، تأسست في مدينة كوبيك سيتي في كندا ويقع مقرها في مدينة مونتريال بكندا، وبدأ بعدد قليل من الموظفين، حتى زاد عدد الموظفين به وأصبح له فقرات في أكثر من أربعين دولة ويقدم العديد من الفقرات المختلفة، وتتعامل الشركة مع فنانين من 64 دولة من جميع أنحاء العالم، وتهدف الشركة إلى إحداث تأثير إيجابي على الجمهور من خلال الإبداع والفن. على مر السنين، وتجاوز عدد مشاهدي العروض 220 مليون شخص في أكثر من 70 دولة حول العالم.

نبذة عن عرض "أوفو"

يعد عرض "أوفو" هو أضخم عروض سيرك دو سوليه وأضخم عرض فني يتم عرضه في مصر، وهو أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم. عرض "أوفو" في مدينة مونتريال الكندية عام 2009، واستمتع بمشاهدته سبعة ملايين متفرج في 26 دولة مختلفة و155 مدينة، ما يجعله أحد أكثر العروض المسرحية شهرةً في العالم. واستقطب العرض الفريد طوال أيامه عدداً كبيراً من جماهير، بمن فيهم العائلات والأصدقاء ومحبو الترفيه من جميع الأعمار، ويأتي نجاحه الاستثنائي بفضل فكرته الفريدة التي تشبع فضول الحاضرين من إثاره وتشويق من خلال العرض المذهل.يشارك في العرض أكثر من 100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، ويصحب الفرقة أضخم حاوية تضم احتياجات العرض من ملابس وديكورات وآلات، لتقديم عرضًا مبهرًا يعتمد على الابتكار في توظيف الألوان الموجودة في البيئة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة وثرية عن الطبيعة، تجسد جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه.