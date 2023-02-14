«الداخلية» تعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن (فيديو)

أعلن معهد معاوني الأمن قبول دفعة جديدة؛ إذ يعتبر معاونو الأمن إضافة لمنظومة عمل الشرطة في ضوء إعدادهم وفقًا لأعلى المعايير التدريبية داخل معاهد معاوني الأمن بما يؤهلهم للعمل في جميع المواقع الشرطية.

وزير الداخلية يصدق على قبول دفعة جديدة

وصدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن ممن سيجتازون الاختبارات المقررة وفقًا للشروط المحددة التي أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول.

وقال اللواء حازم عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية للتدريب، إن الوزير وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذكور والإناث الدفعة الثامنة وفقًا للقواعد التالية:

شروط القبول ذكور وإناث

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

- ألا تقل السن عن 19 عاما ولا تزيد على 25 من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يقل الطول عن 170 سم بالنسبة للذكور و160 سم للإناث.

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

طريقة التقديم لمعهد معاوني الأمن

على أن يكون التقدم من خلال الموقع الرسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت واختيار خدمات معاوني الأمن وتسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب التابعة لقطاع التدريب وهي معاهد معاوني الأمن بطرة ذكور وإناث ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل وادي النطرون ذكور معهد معاوني الأمن 6 أكتوبر طريق الواحات ذكور ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج حي الكوثر ذكور، وذلك اعتبارًا من السبت 18 فبراير 2023 حتى الأربعاء 22 مارس 2023.

تحذير من وزارة الداخلية بخصوص معهد معاوني الأمن

وأهابت وزارة الداخلية براغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المخصص لذلك، والتواصل مع المعاهد المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتياز الاختبارات المحددة طبيًا ورياضيًا وثقافيا شرط أساسي للالتحاق بمعهد معاوني الأمن؛ إذ تصل فترة الدراسة لعام ونصف بين العملي والنظري ليؤهلهم لعمل الشرطة بكفاءة وانضباط واحترافية.