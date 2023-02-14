وزير البترول: 6 شركات عالمية تتطلع لتعزيز أعمالها في القطاعات المختلفة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية، لبحث مجالات أعمالهم المختلفة فى مصر وخططهم المستقبلية، إذ استقبل المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، مؤكدا أن القطاع يولي أهمية قصوى للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم جهود التنمية، بالتوازي مع التوسع فى نشاط تصدير الغاز المسال، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي وجلب الغاز من الدول المجاورة، لإسالته وإعادة تصديره في إطار الدور الذي تلعبه مصر حاليا، كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشار إلى أن شركة شل، تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول، وساهمت على مدار 120 عاما بشكل كبير في تحقيق العديد من النجاحات.

شل تسعى لزيادة محفظة أعمالها في مصر

وأكد قاسم، رغبة شل القوية فى زيادة محفظة أعمالها في مصر، وتنفيذ برنامج حفر موسع بهدف زيادة الإنتاج، مشيرا إلى اعتزام الشركة البدء في تنفيذ المرحلة العاشرة من مشروع غرب دلتا النيل خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالتنظيم الممتاز لمؤتمر إيجبس وأهميته المتنامية فى صناعة الطاقة العالمية، وبالنتائج المتميزة ليوم إزالة الكربون، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، مؤكدا أن الشركة تسعى لربط انتاج حقل أفروديت بمصانع الإسالة المصرية.

قطاع البترول ينفذ برنامج عمل مكثف

كما استقبل الملا، انجا ايزابيل نائب الرئيس التنفيذى لشركة بى بى للغاز والطاقة منخفضة الكربون، إذ أكد خلال اللقاء، أن قطاع البترول ينفذ برنامج عمل مكثف للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بالتعاون مع شركاء النجاح من شركات البترول الأجنبية، بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج، بما يدعم المحافظة على مستويات الإنتاج، وتوفير فائض من الغاز للتصدير، مشيرا إلى أن هذه العمليات، يواكبها جهود تنفيذ عمليات خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

بى بى ملتزمة بخططها للحفر وتنمية الآبار فى مصر

وأكدت نائب رئيس بى بى، أن الشركة ملتزمة بخططها للحفر وتنمية الآبار فى مصر، حيث أنها تعمل فى مصر منذ 60 عاما، ولديها خبرات كبيرة في مجال خفض الانبعاثات، وتسعى لدعم جهود قطاع البترول المصرى فى هذا المجال، مشيرة إلى أن دور مصر الإقليمي والدولي في مجال الغاز الطبيعى، يتنامى يوما بعد يوم وأنها لديها المقومات لتقلد نفس الدور فى مجال الهيدروجين.

إكسون موبيل تطلع لتحقيق اكتشافات كبيرة

وبحث وزير البترول مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل، مستويات تقدم الأعمال فى مناطق امتيازها فى مصر ، حيث أعرب عن تطلع قطاع البترول لتحقيق الشركة اكتشافات كبيرة فى مناطق عملها بالاستفادة من التكنولوجيات المتطورة والخبرات الكبيرة التى تمتلكها إكسون موبيل.

وأكد نائب رئيس الشركة، أن إكسون موبيل تستعد لتنفيذ برامج مسح سيزمى فى مناطق امتيازها فى مصر بالاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها في مناطق عملها بقبرص، مشيرا إلى أن مصر تمتلك موقع جغرافى متميز، وإمكانات واعدة ما يؤهلها لتصبح أحد أهم مناطق عمل الشركة حول العالم، وأنها على استعداد لتطبيق أحدث التكنولوجيات بهدف تحقيق اكتشافات كبيرة مماثلة لحقل ظهر ومشروع غرب دلتا النيل ودعم موقفها فى منطقة شرق المتوسط.

شركة ميثانكس العالمية

واستقبل «الملا» ريتش سامرز رئيس شركة ميثانكس العالمية، حيث أكد أن مصر نجحت فى تكوين مناخ استثمارى جاذب ساهم فى التوسع فى تنفيذ المشروعات الناجحة وأن قطاع البترول ينفذ العديد من مشروعات البتروكيماويات بهدف تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات مصر البترولية، مشيرا إلى أن شركة ميثانكس لديها مساهمات كبيرة فى مجال المسئولية المجتمعية، وأن مؤتمر إيجبس أصبح مؤتمر عالمى هام يجمع قادة صناعة البترول والطاقة من كل أنحاء العالم.

فيما أعرب رئيس الشركة، عن سعادته بأن يشهد خلال زيارته الأولى لمصر مؤتمرا عالميا ناجحا بمستوى مؤتمر إيجبس ومدى اهتمام كل المعنيين بالصناعة به بالإضافة إلى حجم المشروعات الكبير والتقدم الذى حققته مصر فى كل المجالات وخاصة تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة مصنع ميثانكس والذى يعد جزء هام من مشروعات الشركة، وأن الشركة تتطلع للمساهمة فى التطورات المذهلة التى تحققها مصر وتوفير تكنولوجيات متطورة فى مجال إزالة الكربون.

شركة أسبنتك

كما استقبل الوزير السيد أنتونيو بييترى رئيس شركة أسبنتك حيث أبدت الشركة استعدادها لتقديم برامج تدريبية متميزة للكوادر الشابة بقطاع البترول ، فضلا عن الامكانات التكنولوجية المتطورة التى تمتلكها أسبنتك لإدارة الإنبعاثات وامكانية المساهمة فى جهود خفض الانبعاثات التى يبذلها القطاع.

شركة هيلينك انرجى

وبحث الملا مع أندريا شياميشيس رئيس شركة هيلينك انرجى برامج التدريب وتأهيل الكوادر بقطاع البترول وجهود خفض الانبعاثات حيث أكد على أن قطاع البترول يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات فى كافة مواقع العمل البترولى بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ برامج تطوير وتأهيل الكوادر وصقل مهاراتهم واعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل خاصة وأن صناعة البترول والغاز تتغير باستمرار وتواجه تحديات كبيرة تستدعى جاهزية العاملين للتعامل مع هذه التغيرات.

ومن جانبه أكد رئيس هيلينك على رغبة الشركة فى المشاركة فى مشروعات قطاع البترول المختلفة خاصة التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ، معربا عن اعجابه بالتنظيم المتميز لمؤتمر إيجبس وأعداد المشاركين به.