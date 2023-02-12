رئيس جمعية مستثمري الغاز: مؤتمر «إيجبس 2023» فرصة عظيمة لعرض الإنجازات

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن توقيت الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023» مهم، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تجتاح العالم، لأنه يتناول قضايا تحول الطاقة والهيدروجين وخفض الانبعاثات، ويتواكب مع التغيرات العالمية.

وأضاف «سعد الدين» لـ«الوطن» أن المؤتمر فرصة عظيمة لعرض الإنجازات، وسيصبح عالمياً العام المقبل، ولدينا اكتشافات، أبرزها حقل النرجس، مشيراً إلى أن الصادرات البترولية ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، وفائض الميزان التجارى البترولى وصل إلى 3 مليارات دولار، وسيتم طرح 3 مزايدات عالمية للاستكشاف خلال العام الحالى.. وإلى نص الحوار:

سعد الدين: إيجبس يتواكب مع التغيرات العالمية في ملف الطاقة

ما رأيك فى النسخة السادسة من معرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»؟

- هذه النسخة تأتى فى وقت صعب للغاية، يعانى فيه العالم من أزمة اقتصادية، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات، ودائماً نرى فى كل محنة وتحدٍّ فرصة جديدة نعمل على استغلالها، لدعم الاقتصاد المصرى، والجميع يعلم أن قطاع الطاقة فى مصر يسعى لاستغلال المقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها.

وكيف أسهم منتدى غاز شرق المتوسط فى دعم صادرات مصر؟

- منتدى غاز شرق المتوسط أسهم فى التكامل والتعاون الإقليمى، وعزّزت مصر زيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى الأسواق الأوروبية عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضى، وتواصلت نجاحات قطاع البترول، فخلال العام الماضى ارتفعت الصادرات البترولية إلى 18٫2 مليار دولار، وتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى للعام الثالث على التوالى ليصل إلى أكثر من ٣ مليارات دولار، وفى مجال البحث والاستكشاف، تم طرح ٤ مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية منذ إطلاقها فى ٢٠٢١، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية لعدد من المناطق خلال العام الحالى.

وكيف يصبح مؤتمر «إيجبس 2023» مكملاً لقمة المناخ؟

- مؤتمر «إيجبس» ليس بمعزل عن قضية تغير المناخ، فقد تطورت فعالياته لتتضمن تخصيص فعالية حول «الاستدامة فى مجال الطاقة»، واستمراراً لتطوير المؤتمر كمنصة أكثر شمولاً حول حلول الطاقة، واستضافت مصر مؤتمر المناخ، الذى تميز بالشمولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ونقلنا صوت القارة الأفريقية المتعلق بقضية تغيّر المناخ، ومن ثمار القمة نجاح قطاع البترول المصرى فى توفير مقعد لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ، بتنظيمه يوم «خفض الكربون» لأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر «إيجبس» يتناول قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين، بما يتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة فى قطاع الطاقة.

فائض الميزان التجاري البترولي 3 مليارات دولار.. وطرح 3 مزايدات عالمية للاستكشاف خلال العام الحالي

كيف يمكن الاستفادة من المؤتمر فى الترويج للاكتشافات الجديدة بمصر؟

- المؤتمر فرصة عظيمة أمام الجميع لغرض إنجازاتهم، والمؤتمر تقرر أن يصبح عالمياً بداية من العام المقبل، ولدينا اكتشافات كثيرة، من ضمنها حقل غاز النرجس بالبحر المتوسط، والتقديرات الأولية لاحتياطى حقل النرجس تزيد على 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، بما يسهم بشكل كبير فى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرات مصر إقليمياً ودولياً فى تحويلها إلى مركز إقليمى للغاز فى العالم، ووصل إجمالى صادرات الغاز إلى مليار دولار شهرياً، وحقل النرجس له أثر إيجابى فى تأمين جزء من احتياجات مصر من الدولار.

مصر لديها علاقات ممتازة مع جميع الجهات والهيئات العالمية، بما فى ذلك منظمة «أوبك»، وسمعنا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) فى كلمته خلال المشاركة، يؤكد أن مصر و«أوبك» تعملان جنباً إلى جنب، ومصر داعم رئيسى لإعلان التعاون المعروف بـ«أوبك بلس»، الذى أكدت مجموعة العشرين والدول المستهلكة الرئيسية على دوره الإيجابى والبنّاء فى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، ولم تغفل منظمة «أوبك» النجاح الكبير الذى حققته مصر فى مؤتمر قمة المناخ ووفرت منصة استراتيجية لدعم تحول طاقة متوازن وعادل.