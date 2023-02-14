محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تغض بصرها عن كارثة تركيا وسوريا

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن دول أوروبا تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتغض بصرها عن كارثة تركيا وسوريا.

وأضاف «العيادي»، خلال مداخلة في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يقدم التعازي الصادقة لأهالي سوريا وتركيا، لما يمروا به من أزمة وألم.

67 مليار يورو

وتابع بأن أوروبا بملياراتها تساعد على الحرب، وتغض الطرف عن زلزال سوريا وتركيا، وهو ما يعبر عن أنها دول بلا قلب.

وواصل، أوروبا دفعت ما يزيد عن 67 مليار يورو، للمقاومة الأوكرانية والحرب الأوكرانية الروسية، وكل هذه الأموال، ويغضون الطرف عن كارثة إنسانية كالتي حدثت في سوريا وتركيا.

مليارات من أجل الحروب

واستكمل: «هذا هو المنظر أو الصورة كما هي، مليارات تنفق من أجل الحروب والجهود المدمرة، بينما لا ينفق مثيلها على كارثة إنسانية كالتي وقعت في سوريا وتركيا».

وأعلنت إدارة الكوارث التركية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 31 ألفًا و974 قتيلًا في تركيا فقط.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، بحسب قناة «العربية».