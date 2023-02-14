«الأوقاف»: السماح بالاعتكاف في رمضان وصلاة التراويح بالحسين لكبار القراء

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الاستعدادات المبكرة الخاصة بصلاة التراويح والاعتكاف خلال شهر رمضان، بعدما أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

صلاة التراويح سيُصاحبها دروس دينية توعوية

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر«صدى البلد»، إنه تم وضع خطة منهجية لشهر رمضان، لافتًا أنه سيكون هناك صلاة تراويح في المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة، دون مدة محددة حسب رغبة الإمام والمصلين، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح سيُصاحبها دروس دينية توعوية.

سيكون هناك خاطرة لصلاة التراويح وصلاة الفجر

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الدروس الدينية ستكون مستحدثة، مشيرًا أنه سيكون هناك خاطرة لصلاة التراويح وصلاة الفجر.

وتحدث عبدالعزيز عن صلاة التهجد مؤكدًا أنه سيكون هناك صلاة تهجد في أكثر من 10 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، مشيرًا أنه تم السماح بالاعتكاف، مؤكدًا أن صلاة التراويح ستقام في مسجد الإمام الحُسين؛ ويؤمها كبار القراء في مصر.