توضيح مهم من «الأوقاف» بشأن مسابقة العمال 2022

أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه نظرًا لكثرة التساؤل عن مسابقة العمال 2022، وبالتنسيق والتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد تمت جميع إجراءات الامتحانات وترتيب الأسماء، وفق مجموع الدرجات التي حصل عليها كل منهم، وتصنيفهم حسب محافظاتهم.

وزارة الأوقاف

وأوضح في بيان له قبل قليل، أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات اليسيرة كالتحقق من المؤهل الذي حصل عليه المتقدم، من خلال مخاطبة الجهات التعليمية المسؤولة عن إصدار الشهادات، حرصًا على إعطاء كل ذي حق حقه، وقبول المرشحين وفق ضوابط وشروط الإعلان، واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط.

مسابقة العمال 2022

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن كل من تقدم في الإعلان السابق لـ مسابقة العمال 2022، يحق له التقدم في الإعلان الجديد إن لم يوفق في الإعلان السابق، أو لم تظهر النتيجة قبل فتح باب التقدم، مع بذل جهودنا في محاولة إنهاء الإجراءات، وإعلان النتيجة قبل فتح باب التقدم للإعلان الجديد.

وانطلقت قبل أيام، مسابقة الأئمة والعمال 2023م، والتقدم لها إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، وحددت شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس «تعاقد» بيانات الوظيفة، أن يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصلين، وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، وأن يكون لديه المهارات الأساسية مثل أن يشرف على جميع الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

شروط المتقدمين العمرويشترط توافر عدد من المهارات الفنية مثل الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، ومؤهل عالٍ أزهري، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».