عاجل.. «الأوقاف»: 10 آلاف و460 مسجدًا لصلاة التهجد في شهر رمضان

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطة شهر رمضان المبارك، التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز.

خطة الأوقاف في رمضان 2023

وذكر بيان وزارة الأوقاف، أنه بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه، نحو 10460 مسجدًا، بينما بلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه نحو 6201 مسجدًا، علمًا بأنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف.

التراويح والاعتكاف في رمضان 1444

وأشار بيان الأوقاف، إلى أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.