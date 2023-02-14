الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا.. شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غد الأربعاء، وبعض الظواهر الجوية التي تسيطر على معظم المدن والمحافظات، تأثرا بالمنخفض الجوي القادم من جنوب شرق أوروبا، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء سيكون بارد على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر، ومائل للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة غدا على محافظات شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب البلاد.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية

وحذر خبراء الأرصاد، المسافرين على الطرق وطالبته باتخاذ حذرهم نظرا إلى تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكون شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري شبورة نشطة بسرعة 36 كم/ س على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ويستمر تكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، بداية من شمال البلاد وشمال وجنوب الوجه البحري وعلى الإسكندرية ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات هيئة الرصاد الجوية، ما يلي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10