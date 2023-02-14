«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سوء الأحوال الجوية في حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل بشأن حالة الطقس اليوم، أنّ تأثير المنخفض الجوي البارد مستمر على مسطح البحر المتوسط، ما يتسبب بدوره في انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة دون المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام، ويستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة المصاحبة للأمطار بين غزيرة ومتفاوتة الشدة على مدار اليوم، بدءا من السواحل الشمالية ومحافظات الإسكندرية، مطروح، ومدينة العلمين وكفر الشيخ والبحيرة، والضبعه، ومع تقدم ساعات النهار تمتد لتشمل محافظات شمال الدلتا، ومدن القناة، وخليج السويس، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 17 - 09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10