طقس السويس اليوم.. شبورة صباحا والعظمى تسجل 17 درجة

كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس محافظة السويس، اليوم الخميس، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية صباحا وانخفاض درجة الحرارة.

وذكر بيان «الأرصاد الجوية»، تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس خلال ساعات الصباح الباكر، وتنخفض الحرارة ليلا لتصل إلى 9 درجات مئوية، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي في سماء المحافظة.

طقس السويس اليوم الخميس

وأشارت توقعات خبراء الأرصاد الجوية، وأجهزة الرصد الداخلية بالمحافظة، إلى أن درجة الحرارة العظمى 17، أما الصغري فسجلت 9 درجات، وسرعة الرياح 18كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 42%.

وتشهد محافظة السويس، بالرغم من انخفاض درجة الحرارة، انتظام السير والتنقل بين أحياء المحافظة الخمسة، وسط سيولة مرورية على خطوط السير التي تربط مختلف أحياء المحافظة، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط بين السويس والمحافظات المجاورة.

رفع درجة الاستعداد

وتواصل الأجهزة التنفيذية للأحياء، رفع درجة الاستعداد، التي أعلنتها محافظة السويس، تزامنا مع بداية التقلبات الجوية.

وشدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على الهيئات المختلفة، الكهرباء والصرف الصحي والطرق، ورؤساء الأحياء، بالمراجعة المستمرة، للتأكد من سلامة وجاهزية معدات إزالة آثار التقلبات الجوية، للتدخل الفوري حال وجود أي طارئ في طقس السويس.