رئيس «التنمية الصناعية» لقناة الحياة: طرحنا أكثر من 500 قطعة أرض للمصانع

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مصر تشهد نقلة كبيرة في مختلف المجالات، وشاركت في القمة العالمية للحكومات، متابعا: «الناس مبسوطة جدا باللي مصر بتعمله برغم الأحداث الدولية، وهيئة التنمية الصناعية طرحت أكثر من 500 قطعة أرض للمصانع بمختلف أنواعها، وتجاوزت مساحتها 2.25 مليون متر مربع بشكل غير متوقع».

فتح المساحة أمام الأجانب للاستثمارات في مصر

وأوضح «عبد الكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن حجز الأراضي التي تطرحها الهيئة للمصانع يتم إلكترونيا، بالإضافة لفتح المساحة أمام الأجانب للاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها 17 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الصعيد، وهي مصانع منتهية التشطيب وتنتظر الماكينة ويبدأ تشغيلها على الفور.

المساحات المخصصة بأسهل التسهيلات

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن المحافظات تطرح بها المساحات المخصصة بأسهل التسهيلات، لافتا إلى أن الإيجار بسيط جدا ومنخفض حتى 24 جنيها للمتر، مع إمهال المستثمر فترة 6 أشهر دون سداد أي مستحقات كنوع من المساعدة في تنفيذ المشروعات ونجاحها.