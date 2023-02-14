إصابة سيدة في سقوط جزء من مسجد غرب الإسكندرية بسبب الطقس

تسبب انهيار جزئي بمسجد محمد موسى التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية بحي العجمي غرب المدينة، بإصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط جزء عليها أثناء مرورها بجوار المسجد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المدينة، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات في حالة خطرة.

تفاصيل انهيار جزء من مسجد في الإسكندرية

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المسجد لا يوجد به أي أعمال صيانة أو ترميمات وحالة المسجد ممتازة وما جرى سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة في المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة طقس الإسكندرية الحالي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه تصادف مرور إحدى السيدات أثناء سقوطها، مما تسبب في إصابتها وجرى نقلها للمستشفى ويجرى متابعة الحالة وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

إصابة سيدة في انهيار جزء من مسجد غرب الإسكندرية

وكانت غرفة عمليات حي العجمي تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من مسجد محمد موسى بالهانوفيل، ووجود مصابة تدعى «نهى. م» 39 عاما، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار مما أدى إلى إصابتها وجرى نقلها لأحد المستشفيات القريبة.