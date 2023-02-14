طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار واستمرار رفع حالة الطوارئ

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة تزداد شدتها على أنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك خلال الساعات القادمة، مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وفيما يتعلق بحالة طقس الإسكندرية اليوم أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى سجلت 17 درجة مئوية، وبلغت والصغرى 10 درجات، فيما بلغت سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

طقس الإسكندرية أمس

وشهد طقس الإسكندرية أمس سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة منها الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

كما أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم بيانًا يشير إلى استمرار رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

و أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جاهزية كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة استعداد لرفع تراكمات مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد لمتابعة طقس الإسكندرية وسقوط الأمطار

كما أشار أن هناك تواجد لكافة الجهات المعنية مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدا أن هناك رصد بصورة دورية للتعامل مع الحالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وذكر محافظ الإسكندرية أن هناك انعقاد دائم لغرفة عمليات المحافظة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وذلك للتعامل مع الأزمات الطارئة المتعلقة بالأمطار.