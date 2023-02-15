حظك اليوم الأربعاء برج الجوزاء عاطفيا ومهنيا.. ابتعد عن المغامرات

من سلبيات برج الجوزاء أن حالته المزاجية تتغير سريعا وبدون مقدمات أو أسباب، فتجده سعيدا ويتعامل معه بشكل جيد ويدير الحديث بحب وترحاب، وفي لحظة أخرى ليست ببعيدة ينقلب حاله وتجده يلتزم الصمت ويشعر بالحزن ويريد أن يجلس وحيدا، لذا فإن التعامل معه يكون صعبا قليلا.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون رحيما اليوم، وتتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك حتى لا تتفاقم المشاكل وتزيد الفجوة فيما بينكم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

حاول أن تكون هادئا اليوم أمام المفاجآت التي تتعرض لها ولا تتسرع في توقيع الأوراق وفكر كثيرا قبل أن تخوض مغامرات ومن الأفضل أن تبتعد عنها، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.