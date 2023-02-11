إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين جنوب بني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية ملاحية حسن سليم التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالوا دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف بإقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين ياسين محمد ياسين 18 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع كسر بالساق الأيسر، محمد أيمن فاروق 23 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالقدم الأيسر حوالي 10سم مع كسر مضاعف، وأحمد فضل 32 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، ومصاب رابع رفض النقل إلى المستشفى.