مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقي شاب، مصرعه، وأصيب آخر مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بني سويف ـ الزعفرانة الجديد، دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى التخصصي وجاري اتخاذ اللازم.

تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق «بني سويف ـ الزعفرانة الجديد»، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر، وتم توجيه سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصي، بينما تم إيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

سيارتين إسعاف لنقل جثة ومصاب إلى مستشفى بني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصاب والجثة ونقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وتم إيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

مصرع وإصابة اثنين في حادث مروري بصحراوي

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ خالد محمد عبد اللطيف 35 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة سوهاج، وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

كما تبين إصابة «حسام.ط.ع» 39 عامًا، يقيم ببني سويف، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الاستقبال والطوارئ تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.