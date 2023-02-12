إصابة شاب وزوجته في حادث تصادم سيارتين على «صحراوي» بني سويف الغربي

أصيب شاب وزوجته اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ببعضها على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، نتج عنه إصابة شاب وزوجته.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد محمود عبد الحميد، 36 عامًا، بسحجات وكدمة بالصدر، وزوجته فاطمة محمد عويس، 28 عامًا، بخلع بالكتف الأيسر، يقيمان بمدينة 6 أكتوبر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.