الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية غدا وموعد تحسن الأحوال الجوية

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا، استمرار الموجة الباردة التي تستمر الأربعاء الخميس، وبعد ذلك يكون المواطنون على موعد مع تحسن الأحوال الجوية بالتحديد من يوم الجمعة المقبلة، وما يعقبه من أيام متتالية مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس في الإسكندرية غداً

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإنه قد ورد إليهم من هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في الإسكندرية غداً الأربعاء 15 فبراير 2023، بأن تسقط أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا على فترات متقطعة وخاصة على مناطق من شمال وغرب المحافظة بنسبة 60%.

برودة مع حالة الطقس في الإسكندرية غداً

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل أن حالة الطقس في الإسكندرية غداً تشهد استمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، ويتبع ذلك اندفاع الهواء الرطب المار على مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد ما يزيد من الإحساس بالبرودة على أن تستمر هذه الأجواء حتى آخر الأسبوع.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وموعد تحسن الأحوال الجوية، بدءاً من الجمعة 17 فبراير الجاري حيث ترتفع درجة الحرارة من درجتين إلى ثلاثة عن الأيام الحالية وتقل فرص سقوط الأمطار.