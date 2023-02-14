الجامعة البريطانية في مصر تحصد المركز الثالث بمؤشر براءات الاختراع

حصلت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، على المركز الثالث في مؤشر براءات الاختراع، كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة والأهلية، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نسخته السابعة.

الجامعة البريطانية في مصر

وسلم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجائزة إلي الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية.

وعرضت إدارة الابتكار والمشروعات بالجامعة البريطانية في مصر، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، عددًا من المشروعات المختلفة، في قطاعات الطاقة الجديدة و المتجددة، التعليم والثقافة علوم التواصل، الابتكارات الخضراء، الهندسة والتكنولوجيا والصحة والدواء والأدوات الطبية، وذلك من خلال الأذرع الفنية والتقنية للجامعة مثل واحة العلوم والابتكار، حاضنة ريادة الأعمال ، مركز بحوث التسويق المتقدمة، مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، مركز الطاقة المتجددة، مركز أبحاث تقنية النانو، ومركز المواد المتقدمة.

معرض القاهرة الدولي للالبتكار

وفي كلمته، توجه الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته هذا المعرض، كما توجه بالشكر للدكتور محمد أيمن عاشور والدكتور محمود صقر، لتنظيم ورعاية هذا الحدث الهام ودعمهم الدائم لأبنائهم من الباحثين والمبتكرين، معربًا عن خالص سعادته بهذه الجائزة.

وأوضح أن الجائزة تعكس مجهودات الجامعة البريطانية، الدائمة لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة لفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتنفيذ مشروعاتهم واختراعاتهم وتوفير قناة يمكن للباحثين من خلالها الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها لكي ينفذوا مشاريعهم، لافتًا أن الجامعة «كائن حى» تهدف إلى خدمة المجتمع المحيط بها، ولذلك تعمل الجامعة البريطانية كوسيط لمساعدة الباحثين والشركات الناشئة للتواصل مع أصحاب رأس المال الاستثماري ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم لعرض وتبادل خبراتهم و ابتكاراتهم وأفكارهم، ومشاركة الأفكار لتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، إيمانًا من الجامعة برسالتها الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي وربط مخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات التي من شأنها خدمة المجتمع وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية.

وأشار الدكتور محمد لطفي إلى أن الجامعة البريطانية تستضيف 16 شركة ناشئة بواحة العلوم والابتكار، كما تم دعم أكثر من 122 فكرة مبتكرة ونماذج أولية، وتلقت حاضنة الأعمال أكثر من 960 استمارة للالتحاق بحاضنة الاعمال، فضلًا عن عقد 8 دورات احتضان للشركات الناشئة نتج عنها 48 شركة ناشئة في شتى المجالات، وعقد أكثر من 12 معسكرا تدريبيا وفعالية ترويجية للشركات الناشئة، كما أنشأت الجامعة 47 شركة ناشئة من حاضنة الأعمال، و19 براءة اختراع كاملة، تدعم الجامعة الشركات الناشئة بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه من برنامج انطلاق الممول من أكاديمية البحث العلمي.

وتابع: «نحن في الجامعة البريطانية منذ تأسيسها على يد الأستاذ الراحل فريد خميس مؤسس الجامعة، نولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي وريادة الأعمال لأنها أحد أهم المحاور الاستراتيجية للدولة والجامعة، وهو دور رئيسي للجامعة في التنمية المستدامة، لذلك توفر لهم برامج دعم مختلفة لخدمة المجتمع حيث توفر الجامعة البيئة الصالحة لنمو الشركات من داخل الحرم الجامعي، للاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المعملية بالجامعة من خلال واحة العلوم والابتكار وحاضنة الأعمال».