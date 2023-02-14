إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية وننشر الأسماء والحالات وهم: «طارق السيد محمد 43 سنة من الاسكندرية مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعلي محمد حسن 36 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والضلوع وكدمة والوجه، وفهد محمد حجازي 23 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزينب محمد عطيه 73 سنة من الإسكندرية، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، ويكثف في فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استكمال الرعاية الطبية لهم وإجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة حتى تماثلهم للشفاء».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور الطريق الدولي مطروح الإسكندرية لموقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث الكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.