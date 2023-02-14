«الكونتينر» يتناول تاريخ صناعة الثلاجات منذ الخمسينيات وصولا لليوم

تحدث الفنان أحمد داود في برنامج «الكونتينر» على شاشة on، عن تصنيع الثلاجات بالمصانع المصرية، ومراحل تصنيعها وصولا إلى الأسواق، «الثلاجة يعني رحلة نص الليل، يعني المشوار المفضل جوا البيت، وتحس إن جواها نداهة، واللي يعمل دايت يفضل متعديش من قدامها أبدا، وفي أي بيت أو حتى مكتب لا غنى عن الثلاجة، تخيل إن من غيرها لا هتعرف تخزن لبن أو خضار أو فاكهة أو لحوم أو فاكهة، أو أكل مطبوخ».

وأضاف خلال تقديمه البرنامج: «الثلاجة أنواع وأشكال وأزواق وأقدام، متعودين إنها دايما مستوردة من الخواجة، بيعملها عنده ويصدرها لينا، وإحنا في الحلقة دي هنتكلم عن التلاجة اللي بتتعمل هنا وتصدر برا».

فريش من أكبر المصانع

وتابع: «النهاردة هنروح مصنع (فريش) وهو من أكبر المصانع المصدرة للخارج، وخبرته عملتله صيت في العالم كله، ففي سنة 1985 تأسس مصنع فريش، وبدأ إنتاجه بمراوح الكهرباء، واليوم الشركة تصنع أكثر من 40 جهاز كهربائي مختلف من الشاشات والتكييفات والسخانات والبوتاجازات وغيرها».

سعر الثلاجة في بداية صنعها 800 دولار

واستطرد: «الثلاجات أما نزلت الأسواق في أول القرن اللي فات كان سعرها، نحو 800 دولار، وكانت عبارة عن دولاب خشب وراكبله موتور، وكانت الجيوش بتصرف أموال طائلة في الحربين الأولى والثانية عشان تصنع ثلاجات عشان تعرف تأكل جيوشها، ومع اكتشاف الفريون في أوائل الخمسينات نزلت أسعار الثلاجات وبقت تنتشر بين الناس».