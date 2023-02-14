«الكونتينر» يستعرض مراحل صناعة الثلاجات بمصنع «فريش»

تناولت حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر» الذي يقدمه الفنان أحمد داود على شاشة on، تصنيع الثلاجات بالمصانع المصرية.

وقال المهندس محمد سامي درويش، مدير مصنع الثلاجات بشركة (فريش)، إن قسم المعادن يختص بتشكيل جميع أشكال المعدنية، «الصاج بييجي محلي، ويتشكل ويمر بالمراحل المختلفة، وصولا إلى الشكل النهائي للثلاجة».

الصاج يكون شكل الثلاجة الخارجي

وأضاف: «الصاج بيكون شكل الثلاجة الخارجي، لكن كل جزء صاج في الثلاجة له الماكينة الخاصة به، والباب له ماكينه خاصة به، والباب له خط خاص به، وهو خط إنتاج إيطالي، ودخل الإنتاج منذ نحو شهر، ومن أحدث الخطوط الموجودة في العالم، ويعطي سرعة في الإنتاج للبابين الموجودين بالثلاجة، وتنجز الباب في 25 ثانية، وتعطي 180 بابا في الساعة الواحدة».

تجفيف المعدن

وتابع: «ثم يتم تسييح حبيبات البلاستيك، بعد تجفيف المعدن في جهاز خاص لضمان إزالة الرطوبة، ثم يتم تشكيل الشيت الذي يستخدم في مراحل أخرى».