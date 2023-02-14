نائب محافظ بني سويف يكرم الفائزين في نهائيات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، نهائيات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة «17 سنة»، التي أقيمت بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، بحضور المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، والمحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

كما حضر المستشار عصام زيدان عضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والدكتور أسامة الجندي رئيس منطقة بني سويف في تنس الطاولة.

توجيه الشكر للقائمين على البطولة

نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لضيوف المحافظة من الاتحاد المصري واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة التي استضافتها محافظة بني سويف، وموجها الشكر للقائمين على تنظيم البطولة بمحافظة بني سويف خلال العام الحالي.

وكرم نائب المحافظ اللاعبين الفائزين في منافسات بطولة «17 سنة»، وتسليمهم الميداليات، مهنئا كل اللاعبين الفائزين ومتمنيا لهم مزيدا من الإنجازات، وحظ أوفر لفرق واللاعبين الذين لم يحالفهم هذه المرة.

مشاركة 599 لاعباً ولاعبة في البطولة

يشار إلى مشاركة 599 لاعباً ولاعبة في البطولة ما بين 351 لاعبًا تحت 15 عامًا، و 248 لاعبًا سن 19 عامًا، من 53 ناديا من أبرزها أندية (الأهلي، الزمالك، الاسماعيلي، القناة، طنطا، هليوبوليس، السكة الحديد، الشرقية، أسوان، البحر الأحمر، سموحة، كفر الشيخ، المنصورة، بتروجت المعادي، والبحيرة، وغيرها من الأندية بمعظم محافظات الجمهورية، في المرحلة العمرية من 15 إلى 19 سنة.

كما حضر فعاليات البطولة الكابتن حسن فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري والكابتن أحمد رضا عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن طه عبد اللطيف عضو مجلس إدارة المنطقة، والكابتن نبيل المأمون رئيس لجنة المسابقات والحكم العام للبطولة، والكابتن علاء سعيد مدير البطولة، والكابتن جابر أحمد سيد المدير التنفيذي للمنطقة.