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نقيب الصحفيين: النيابة الإدارية تتولى الإشراف الكامل على إدارة انتخابات النقابة

كتب:

أحمد البهنساوي
09:27 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
ضياء رشوان نقيب الصحفيين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات القادمة للنقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، أنه تلقى موافقة المستشار عدلي زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قيام قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة هذه الانتخابات. 

وأضاف نقيب الصحفيين، في بيان له، أن هذه الموافقة أتت ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.

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