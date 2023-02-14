«السياحة الثقافية بالأقصر» لأحمد موسى: 3 آلاف سائح حضروا حفل حتشبسوت أمس

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تفاصيل الحفل الرائع الذي أُقيم أمام البهو الخارجي لمعبد حتشبسوت، أمس، وحضره 3 آلاف سائح، مؤكدًا أن 5 من كبار بيوت الأزياء العالمية طلبوا إقامة احتفالية بالأقصر.

تفاصيل حفل حتشبسوت في الأقصر

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن حفل ستيفانو ريتشي، الذي أقيم في فترة سابقة، شاهده 180 مليون شخص خلال أسبوع، مشيدًا بالتحول نحو السياحة الثقافية؛ بعدما حققت مصر 14 مليار دولار عوائد سياحية، ومتوقع وصولها إلى 20 مليار دولار.

45 مليون شخص شاهدوا حفل حتشبسوت

وأضاف محمد عثمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن احتفالية حتشبسوت شاهدها، منذ أمس، عبر منصات التوصل الاجتماعي العالمية، 45 مليون شخص، مستطردًا: «سنصل إلى تنظيم 10 أحداث ثقافية هذا العام، وإن شاء الله اللي هيبقى عاوز ييجي الأقصر هيكون محتاج يحجز قبلها بسنة أو سنتين».

75% من حضور حفل حتشبسوت أجانب

وأوضح عثمان، أن 75% ممن حضروا حفل الأمس، أجانب، موجهًا الشكر للدولة المصرية بعد وجود حالة الأمن والأمان التي أدت لإحياء مثل هذا الحفل العالمي، لافتًا إلى أن معبد الأقصر والكرنك يمكنهما استيعاب 20 مليون سائح.

ولفت إلى أنه بعد تنظيم حفل أزياء ستيفانو ريتشي؛ تقدم 5 من كبار بيوت الأزياء العالمية بطلب لإقامة احتفالية بالأقصر.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، هو من أقنع صديقه مصمم الأزياء العالمي ريتشي لإحياء حفله في مصر؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لتنظيم الحفلات العالمية في مصر عمومًا، والأقصر على وجه الخصوص.