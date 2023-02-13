تفاصيل إقامة حفل موسيقي لشركة عالمية في معبد حتشبسوت بالأقصر

يشهد معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر مساء اليوم، حفلا موسيقيا ضخما في بث مباشر، من إنتاج شركة عالمية شهيرة ‏لبث الحفلات الموسيقية والغنائية، حيث أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إقامة حفل موسيقي كبير لعروض الدي جي.

حفل في معبد حتشبسوت

يأتي ذلك بعد النجاح الساحق لاحتفالية دار أزياء عالمية في معبد حتشبسوت، بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاقها، حيث لفتت الأنظار لروعة الأقصر، وخاصة سحر البر الغربي ومعبد حتشبسوت.

ووقع الاختيار على مدينة الأقصر، وتحديدا معبد حتشبسوت، لإقامة الحفل الموسيقي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

كما يستعد معبد حتشبسوت لحفل آخر في مارس المقبل، وهو عرض «أوبرا توت عنخ آمون»، ويعد الأول من نوعه، حيث يتم تنفيذه في ساحة معبد حتشبسوت، تحت رعاية الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

مئوية توت عنخ آمون

وكان عالم الآثار الدكتور زاهي حواس قال في نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر احتفال الأقصر بمئوية توت عنخ آمون، إن العرض سيقام يومي 3 و4 مارس المقبل، كما أعلن عن تفاصيل العرض، موضحا أن أوبرا توت عنخ آمون من تأليفه، والسيناريو سيكون بالإيطالية للإيطالي فرانشيسكو سانتاكونو، وتلحين الموسيقار الشاب لينو زمبوني.