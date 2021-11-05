حفل طريق الكباش العالمي على «المقصورة الحمراء» لـ«حتشبسوت».. فيديو

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني الأثري بحضور كبار الشخصيات المحلية والدولية، وهو طريق المواكب الكبرى التي كانت تسير عليه احتفالات عيد «الأوبت»، قديمًا بحضور الكهنة الذين اعتادوا على حمل المراكب والزوارق في طريقهم من معبد الكرنك متجهين لمعبد الأقصر وسط مدينة طيبة قديمًا، حيث تتجسد مظاهر الاحتفالات على جدران معبد الأقصر ومقصورة الملكة حتشبسوت أو ما تُمسى بالمقصورة الحمراء.

مقصورة حتشبسوت من الحجر الأحمر

مقصورة الملكة حتشبسوت أو «المقصورة الحمراء»، سُميت بهذا الإسم لأن جميع أحجار المقصورة مكونة من الحجر الأحمر من مادة الكوارتزيت والتي تم العثور عليها في الجبل الأحمر شرق القاهرة، حيث وجدت مفككة لأكثر من جزء في الصرح الثالث وبعض الأجزاء منها عُثر عليها في معبد الأقصر وأجزاء أخرى في معبد موت أحد معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر.

وقال طيب غريب مدير معابد الكرنك، في بث مباشر لـ«الوطن»، إن إنشاء المقصورة في فترة الحكم ما بين الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث عام 1450 قبل الميلاد أي في عصر الدولة الحديثة، لافتًا إلى أن إعادة بناء المقصورة تم من خلال التنسيق ما بين وزارة الآثار المصرية مع المركز المصري الفرنسي لإعادة تركيبها وإنشائها في عام 1997م حتى تم الافتتاح عقب الانتهاء من أعمال التركيب في عام 2001.

احتفالية الكباش على المقصورة

وسرد «غريب»، الرابط بين المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت وبين احتفالية طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى، هو وجود نماذح من مظاهر وأشكال الاحتفالية المصاحبة لاحتفالية عيد الأوبت والتي كانت تقام على طريق الكباش مسجلة على جدران المقصورة الحمراء، مضيفًا أن الملكة حتشبسوت سجلت 6 مقصورات قامت بإنشائها على محطات بطول طريق الكباش بإمتداد الـ 2700متر والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك على جدران المقصورة الموجودة داخل معابد الكرنك.

وتابع أن الاكتشافات الحديثة أثبتت وجود عدة مقاصير تعود للملكة بالفعل على طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى في العصر القديم.