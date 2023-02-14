«تسويق السياحة»: حفل معبد حتشبسوت يصل بإشغالات فنادق الأقصر لـ100%

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الحفل الموسيقي الذي نظمته إحدى الشركات العالمية بمعبد حتشبسوت تسبب فى وصول نسب إشغال فنادق الأقصر أمس إلى نحو 100%، لافتا إلى أن أسعار الفنادق ارتفعت بسبب الحفل بنحو 30% عن أسعارها المعتادة في مثل هذه الفترة من العام.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحضارة المصرية القديمة مهد للموسيقى والفن التشكيلي والعمارة، وهو الجسر الذي سنعمل عليه باعتباره يحتضن الفن الغربي ويربطه بالشرق بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

تنشيط الحركة السياحية

وأشار «عثمان» إلى أن إقامة الحفل في معبد حتشبسوت يمثل فرصة مهمة لتنشيط الحركة السياحية إلى صعيد مصر والترويج لمنتج سياحة الحفلات، والتي تعد من أهم المنتجات السياحية التي يبحث عنها السائح، مؤكدا أن بث الشركة للحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصنع دعاية مجانية للمقصد الأثري، ويمكن استخدام مقاطعها في أفلام ترويجية للمقصد المصري خلال انعقاد البورصات الدولية للسياحة.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك مؤشرات إيجابية للموسم الحالي، من حيث تدفقات مختلف الجنسيات من السوق الأوربي، وهو ما كان واضحا من تحليل الجنسيات التي حضرت حفل معبد حتشبسوت، مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا.

وذكر، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يجذب أيضا سياحة المؤتمرات، ويرفع معدل الليالي السياحية، ويفتح شهية المستثمرين للاستثمار الفندقي في صعيد مصر، موضحا أن التدفقات الحالية تشير إلى حاجة الأقصر والصعيد إلى مزيد من الغرف الفندقية والمشروعات الترفيهية، خاصة مع الاهتمام بجذب المزيد من الأحداث التي يتم تنظيمها في المقاصد الأثرية والتي تتوافق مع طبيعتها التاريخية.

استضافة المناطق الأثرية للأحداث الفنية

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للأثار، أن وزارة السياحة والآثار تدعم استضافة الأحداث الفنية بهدف تنشيط السياحة، وزيادة التدفقات الوفود إلى مصر.