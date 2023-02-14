الفنان الأردني عزيز مرقة يطرح أغنية «بحبك للسما» بمناسبة عيد الحب

طرح اليوم الفنان الأردني عزيز مرقة، بمناسبة عيد الحب على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، والمنصّات الموسيقية، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان «بحبك للسما»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية، رقيقة، بمناسبة عيد الحب، وتجيب كلمات الاغنية على سؤال لسه بتحبني؟، وهو سؤال اعتاد عليه كل البشر بين الحين والآخر «هل أنا إنسان يستحق الحب؟، بدوره، يقوم عزيز بطمأنة حبيبته بقوله «أولا… هذه أنت» ويكشف عن صدق مشاعره إلى حبيبته، التي لا يستطيع العيش بدونها.

ويذكر أن عزيز شارك بغناء «بحبك للسما» في لقائه بجمهوره في «زد بارك»، ولاقى تفاعلا كبيرا وإعجابا من الجمهور الذي أخذ يردد معه كلمات الأغنية.