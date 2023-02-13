تعرف على موعد حلقة عزيز مرقة مع منى الشاذلي في «معكم»

يتساءل الجمهور بشكل كبير عن موعد حلقة الفنان عزيز مرقة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc، بعد طرح البرومو الخاص بها.

ولم يتم إعلان موعد حلقة الفنان عزيز مرقة في برنامج معكم منى الشاذلي، بشكل رسمي حتى الآن، لكنها ستعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه بالفعل تم طرح البرومو الخاص بها بعد الانتهاء من تسجيل الحلقة.

موعد حلقة عزيز مرقة مع منى الشاذلي

وأعلن رسميا من خلال الصفحة الرسمية لقناة cbc، على «إنستجرام» عن أن حلقة عزيز مرقة ستعرض قريبا.

وكشفت برومو الحلقة عن كثير من التفاصيل التي سيتحدث عنها عزيز ومنها بداياته مع الفن وكيف كانت رحلته؟ وتحدث عن عدد من أغانيه التي طرحها مؤخرا، كما أنه كشف عن جزء جديد من أغنية جديدة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، وقدّم عددا من أغانيه التي يحبها الجمهور.