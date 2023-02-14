«الكونتينر» يستعرض كيفية تصنيع أدراج الثلاجات بداخل مصنع «فريش»

كشف برنامج «الكونتينر»، كيفية تصنيع أدراج وأرفف الثلاجات من داخل مصنع «فريش»، التي تصدر لأكثر من 65 دولة بالعالم.

صناعة الأدراج

وقال ملاك عيسى، مسؤول قسم حقن البلاستيكات بالمصنع، خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، ببرنامج «الكونتينر»، والمذاع عبر فضائية «on»، إن صناعة الأدراج الخاصة بالثلاجة تستخدم فيها خامة شفافة «جي بي بي إس»، ويتم وضعها في برميل، ويتم سحبها وتجفيفها من الرطوبة، وبعدها توضع في جهاز حتى تنصهر، ويتم حقنها داخل قالب الأدراج.

تركيب دائرة التبريد

وتابع أنه بعد ذلك يتم تركيب دائرة التبريد والكباس والثلاجة يتم شحنها بالفريون، ويتم اختبارها بعد تركيب دائرة الكهرباء، وتكون جاهزة للاختبارات وبعدها يتم تغليفها لتكون جاهزة للتصدير.

البرنامج يعد أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.