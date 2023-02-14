وصول أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى سوريا عبر تركيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ أول قافلة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى سوريا، عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

أولى قوافل المساعدات الإنسانية دخلت سوريا عصر اليوم

من جهته، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أولى قوافل المساعدات من المنظمة الدولية دخلت شمال غرب سوريا، عصر اليوم، عبر تركيا، تحديدا من معبر باب السلامة الذي فتح حديثا، مضيفا أن أن المنظمة الدولية للهجرة هي التي سلمت المساعدات، دون مزيد من التفاصيل بشأن حجم ونوع تلك المساعدات التي وصلت إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وافق على فتح معبرين حدوديين جديدين بين تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن المعبرين سيجري فتحهما المعبرين لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في الوقت المناسب.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى أكثر من 37 ألف قتيل، بينهم 31 ألفا و974 في تركيا، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمشردين في البلدين، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء.