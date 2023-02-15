قطع مياه الشرب عن 3 مراكز بكفر الشيخ اليوم لأعمال الصيانة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن مراكز «بيلا، وبلطيم، ودسوق»، وذلك للقيام بأعمال الصيانة، وغسيل وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات المياه، ولفصل التيار الكهربائي.

قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات عن مركز ومدينة بيلا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن مركز ومدينة بيلا وبعض التوابع، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً، أي لمدة 4 ساعات، لفصل التيار الكهربى للقيام بأعمال الصيانة، مما يتسبب فى توقف محطه مياه إبشان، ومحطة الصرف الصحى بطريق كفر العجمى.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات عن مركز ومدينة بلطيم

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن مركز ومدينة بلطيم وبعض التوابع، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، أي لمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضى، مما يتسبب فى توقف محطة مياه بلطيم، ويتأثر بذلك مركز ومدينة بلطيم، وسيدي فتح الواطي، وسيدي فتح العالي، وكفر شلبي، والشهداء، والجداوي.

ضعف مياه الشرب لمدة 11 ساعة في مركز ومدينة دسوق

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضعف مياه الشرب، اليوم الأربعاء، في مركز ومدينة دسوق، وبعض التوابع، من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أي لمدة 11 ساعة، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم المروقات والخزان الأرضي بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو علي، ويتأثر بذلك مدينة دسوق، وقرى مركز دسوق، وقري قلين، ومجلس قروي شابة، والعجوزين، بالإضافة إلي انقطاع مياه الشرب بالأطراف، وعمل المحطة بنصف طاقتها.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.